تسجيل 192 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

سجل معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية صباح اليوم الاثنين 192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا خلال يوم واحد، استنادا إلى بيانات الإدارات الصحية المحلية.

وبحسب بيانات المعهد، يصل بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 186 ألفا و461 حالة.

وذكر المعهد أن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بلغت حتى صباح اليوم 8791 حالة، بزيادة قدرها 4 حالات وفاة مقارنة بأمس الأحد.

وبحسب تقديرات المعهد، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 172 ألفا و600 حالة، بزيادة قدرها نحو 400 حالة مقارنة بأمس.

ووفقا لبيانات معهد "روبرت كوخ" أمس الأحد، بلغ معدل الاستنساخ 05ر1، ما يعني أن كل مصاب قد ينقل العدوى إلى شخص واحد تقريبا في المتوسط.

وكان المعهد أكد من قبل أنه يتعين أن يكون معدل الاستنساخ أقل من 1 لضمان انحسار الوباء. ويعكس معدل الاستنساخ وضع انتشار المرض قبل أسبوع ونصف تقريبا.