الجيش الوطني الليبي يرحب بمطالبة الامم المتحدة بتحقيق بشأن مقابر جماعية في ترهونة الليبية

(د ب ا)

رحب اللواء احمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر بالتحقيق الذي طالبت به بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بخصوص المقابر التي وجدت في ترهونة.

وقال المسماري في موتمر الصحفي مساء اليوم الأحد إن لديه كل الوثائق التي تثبت تورط قوات حكومة الوفاق (المدعومة دوليا) في الهجوم على المدنيين ومنازلهم ونهب وحرق وتهجير مدن كاملة،متابعا "ننتظر أن نسمع من البعثة شيئا بخصوص تنكيل ( صبيان أردوغان) بالعمالة المصرية"،في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

ووصف المسماري الرئيس اردوغان بـ" مجرم الحرب" الذي دعم المليشيات بالهجوم على المدانيين في المناطق التي انسحب منها الجيش وتم التنكيل باهلها وأرزاقهم و بالقيام بانتهاكات بمدينتي ترهونه والاصابعة ومدن أخرى.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تحدثت عن قلقها من تقارير تفيد بكشف حكومة الوفاق عن مقابر جماعية في مدينة ترهونة التي كانت يسيطر عليها حفتر دون أن تؤكد إذا كانت تحققت هى بنفسها من هوية الجثث أو المقابر.

وقالت في بيان آخر، إن أكثر من 16000 مواطن هجروا من بيوتهم بمدينة ترهونة قبيل هجوم قوات الوفاق على المدينة وانسحاب حفتر منها.