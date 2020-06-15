أمانة مستقبل بمركز الداخلة تتولي تعقيم مساكن قرية أسمنت ضد فيروس كورونا في الوادي الجديد

واصل حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، أعمال التعقيم والتطهير في الأماكن المختلفة في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد بإشراف النائب جمال آدم، عضو مجلس النواب، وأمين الحزب بالوادي الجديد، لمواجهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، وذلك عقب تسجيل 140 حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد.

أكد محمد علي عبد الغني، أمين حزب مستقبل وطن بمركز الداخلة بالوادي الجديد، تشكيل فرق تطوعية من كوادر الحزب بمركز الداخلة وأمانة الشباب بالأمانة تولت تعقيم وتطهير منازل ومساكن قرية " اسمنت" بالمركز بالتعاون مع الإدارة الصحية والوحدة الحزبية بالقرية ومجموعة من المتطوعين من شباب الحزب.

وكان قد أطلق حزب مستقبل وطن، حملة في عدد من المحافظات لتطهير وتعقيم الشوارع وتوزيع المطهرات على أهالي المراكز، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.

وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.