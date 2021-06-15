رئيس العامة للاعتماد والرقابة الصحية: الجودة تسهم في تطوير المؤسسات وتتحقق عبر التدريب المستمر

أكد الدكتور أشرف إسماعيل رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة في مجال الرعاية الصحية لا تعد خيارًا وإنما السبيل الأساسي للنمو لأنها توفر فرصًا للاستثمار والتطوير في أصول المؤسسة نتيجة للاستخدام الأمثل للموارد في اتجاهها الصحيح، مشددًا على أن مفهوم "الجودة" لا يقتصر على مستوى دون آخر من مستويات القيادة، بل يمتد لمسئولية الجميع بداية من المستوى الاستراتيجي والقيادات التنفيذية مرورًا بالمستويات التنفيذية و فرق العمل بالمنشآت الصحية، ووصولًا إلى الصناعات الأخرى التي ترتبط بمجال تقديم الخدمة الصحية.وشدد إسماعيل - اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر "تحقيق دور القيادة في جودة الرعاية الصحية بمصر" والذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس - على أهمية التدريب والتعليم المستمرين للكوادر البشرية في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية وكذلك التدريب على معايير ومفاهيم الجودة والسلامة لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة وتتسم بالأمان طول الوقت لجميع المرضي في كافة أماكن المنشأة، مؤكدًا أن القوى البشرية هي المورد الأكثر قيمة والأصعب في تعويضه لذا يجب زيادة حجم الاستثمار فيه للحفاظ على أمن وسلامة المنشأة الصحية بتوفير بيئات عمل آمنة ومناسبة لها.

وشدد إسماعيل - اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر "تحقيق دور القيادة في جودة الرعاية الصحية بمصر" والذي نظمته مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس - على أهمية التدريب والتعليم المستمرين للكوادر البشرية في مجالات تقديم خدمات الرعاية الصحية وكذلك التدريب على معايير ومفاهيم الجودة والسلامة لضمان استمرارية تقديم خدمات عالية الجودة وتتسم بالأمان طول الوقت لجميع المرضي في كافة أماكن المنشأة، مؤكدًا أن القوى البشرية هي المورد الأكثر قيمة والأصعب في تعويضه لذا يجب زيادة حجم الاستثمار فيه للحفاظ على أمن وسلامة المنشأة الصحية بتوفير بيئات عمل آمنة ومناسبة لها.

ولفت إسماعيل، إلى أهمية الوعي بخصوصية صناعة الرعاية الصحية وانعكاس مفهوم جودة وسلامة المرضى في التصميم الصحي الآمن للمنشأة وفقًا لمعايير ومتطلبات السلامة وكذلك في التخطيط الاستراتيجي لتحقيق أهداف المنشأة وخطط العمل حتى التنفيذ؛ بما يخدم المرضى ويلبي احتياجات المجتمع ما يضمن أن تكون الجودة هي محور قيادة المؤسسة.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى 4 ركائز للنظم الصحية تتمثل في (الفاعلية الإكلينيكية من خلال قياس نتائج الإجراءات التي تمت خلال التعامل مع المريض ومدى تحقيقها للنتائج المرجوة طبقا لأدلة العمل الإكلينيكية، وسلامة تقديم الخدمات الصحية بصورة آمنة، كفاءة تقديم الخدمات دون إفراط أو تفريط باستخدام أي من المناهج العلمية والمعتمدة لتقليل الهدر وترشيد الاستهلاك، رضاء المريض بوصفه محور الخدمات المقدمة في كل النظم الصحية العالمية الحديثة وركيزة أساسية في معايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية).