المعارضة اليسارية في السويد تهدد بسحب دعمها لحكومة لوفين

تهدد المعارضة اليسارية في السويد بتحدي حكومة رئيس الوزراء، ستيفان لوفين، وسحب دعمها لها في حال مضت قدما فيما يتعلق بمقترحات من أجل تحرير سوق إيجارات المساكن في البلاد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن زعيمة حزب اليسار، نوشي دادجوستار، قولها اليوم الثلاثاء، إن الحزب سوف يسحب دعمه للوفين إذا لم تتخلَ حكومة الأقلية التي ينتمي إليها عن خطط للسماح لأصحاب العقارات بفرض أسعار السوق على الشقق الجديدة المطروحة للإيجار في غضون 48 ساعة.

ولكي ينجح أي إجراء بسحب الثقة، فإنه يحتاج إلى دعم من حزب التجمع المعتدل وحزب الديمقراطيين المسيحيين المحافظ، بالإضافة إلى الديمقراطيين السويديين التابع لليمين المتطرف.