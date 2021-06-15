ألمانيا: حوادث الطرق الزراعية قتلت شخصا كل خمس ساعات ونصف في 2020

فقد أكثر من نصف ضحايا حوادث السير التي وقعت في ألمانيا في العام الماضي حياتهم على طرق زراعية، وفقا لبيانات المكتب الاتحادي للإحصاء التي صدرت في مدينة فيسبادن، اليوم الثلاثاء.



وأوضح المكتب أن عدد قتلى هذه الحوادث على الطرق الزراعية بلغ 1592 قتيلًا بما يعادل نحو 59% من إجمالي عدد ضحايا حوادث السير القاتلة، أي ما يعادل مقتل شخص كل خمس ساعات ونصف الساعة في المتوسط على هذه الطرق.



ووصلت نسبة قتلى حوادث السير داخل المدن في العام الماضي إلى قرابة 30%، فيما وصلت نسبة قتلى حوادث السير على الطرق السريعة إلى قرابة 12%.



وبمناسبة يوم السلامة على الطرق الموافق للتاسع عشر من يونيو الجاري، أوضح المكتب حدوث تراجع في وقوع حوادث السير بوجه عام في عام كورونا لكنه أشار إلى أنه لم يطرأ تغيير على نسبة قتلى الحوادث على الطرق الزراعية حيث كانت هذه النسبة وصلت إلى 58% في عام 2019.



وفي الغالب ما تسفر الحوادث على الطرق الزراعية عن سقوط قتلى، ووصل معدل القتلى في حوادث السير في الطرق الزراعية في 2020 إلى قتيل في كل 295 حادثًا، فيما وصلت هذه النسبة إلى قتيل في كل 410 حادثًا على الطرق السريعة وقتيل في كل 2031 حادثًا داخل المدن.



وبلغ إجمالي عدد حوادث السير في الطرق الزراعية في ألمانيا في العام الماضي 469 ألفًا و800 حادث أسفرت واحدة من كل سبع حوادث منها عن مقتل أو إصابة شخص.



وإلى جانب مقتل 1592 شخصًا جراء الحوادث على هذه الطرق، فإنها أدت أيضا إلى وقوع إصابات خطيرة لـ22 ألفًا و842 شخصا وإصابات طفيفة لـ67 ألفًا و395 شخصًا.