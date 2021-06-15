قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن مدة الإغلاق في الشواطئ استغرقت نحو عام و4 أشهر، ذاكرًا أن خبر إعادة فتحها كان بمثابة العيد لأهالي الإسكندرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة» الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أنه عندما راجع أسعار الدخول لشواطئ الإسكندرية وجد أنها مبالغ فيها، لهذا أعلن عن افتتاح شاطئ مجاني لأهالي وزوار مدينة الإسكندرية.

وذكر أن الشاطئ المجاني يقع في المندرة وطوله 230 مترًا على ساحل البحر، مشيرًا على أنه متاح للأسر أيًا كان عددها بالمجان.

وأوضح أن شاطئ المندرة كان مستأجرًا، وبمجرد انتهاء العقود الخاصة به تم افتتاحه بالمجان للأهالي، مضيفًا أن الشاطئ مجهز بأفضل الخدمات ودورات المياه وغرف خلع الملابس.

ولفت إلى أن المواطن عليه فقط ترك بطاقة الرقم القومي عند بوابة الدخول للشاطئ، وذلك لأنه يتم تسليمه شمسية وكرسين مقابل البطاقة، مشيرًا إلى تصميم أبلكيشن لحجز دخول 66 شاطئًا بالمحافظة.

وأشار إلى تصميم صندوق بشكل هندسي من الحديد لمساعدة ذوي الهمم في نزول الشواطئ، فضلًا عن تخصيص كابينتان على شاطئ ستانلي لهم، موضحًا أنه سيتم تجهيز أحد الشواطئ السبعة برسم الدخول 5 جنيهات للفرد، بالمجان للجمعيات الخيرية التابعة لأي محافظة التي ترغب بزيارة الإسكندرية، وذلك بعد إرسالها موعد الزيارة والعدد.

