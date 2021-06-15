قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الدوحة شهدت اليوم فصلًا جديدًا من فصول تحسن العلاقات المصرية القطرية، مشيرة إلى أن العلاقات تتحسن بوتيرة أسرع وبشكل مضطرد، خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء الاثنين، أن وتيرة العلاقات المصرية القطرية خلال آخر شهرين تسير بشكل أسرع، مستشهدة بزيارة وزير الخارجية القطري إلى القاهرة وتبادل الرسائل ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأكدت أن أداء قناة الجزيرة أفضل كثيرًا في التعامل مع مصر وقضاياها، معلقة: «نريد علاقات جيدة وممتازة مع الدول العربية، مصر لا تبدأ بالخلاف وتمد يدها لكل الأيادي وترحب بها».

وأشارت إلى وجود ملفات مشتركة كثيرًا بين مصر وقطر كقضية سد النهضة والقضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، قائلة إن قطر والسعودية من الممكن أن تلعبا دورا محوريًا بملف سد النهضة.

وذكرت أن اليوم شهد إجراء أول حوار لقناة الجزيرة مع سامح شكري، وزير الخارجية، منذ فترة طويلة، موضحة أن الوزير أكد خلال اللقاء على وجود إرادة سياسية لمصر وقطر لطي صفحة الماضي واستكشاف آفاق المستقبل.

والتقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الاثنين، في مُستهل زيارته إلى دولة قطر، بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وذلك في لقاء مُنفرد مطول بينهما، أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفديّ البلدين.

وصرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين أعربا خلال اللقاء عن الارتياح لما شهدته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في أعقاب التوقيع على «بيان العلا»، في شهر يناير الماضي.

وأضاف أن الوزيرين اتفقا على أهمية المضي قدمًا في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون الثنائي المختلفة، والاستمرار في عقد آليات المتابعة القائمة؛ سعيًا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المُقبلة.