البرازيل: إعطاء 80 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا حتى الآن

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أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم إعطاء إجمالي 80 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ1.19 مليون جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، سيستغرق الأمر 6 أشهر، لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 21 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 17.5 مليون حالة، بالإضافة إلى 488 ألفا و228 وفاة.

وظهرت أول حالة إصابة بالبرازيل قبل عام و15 أسبوعا.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدول، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.