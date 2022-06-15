ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي في التعاملات الأوروبية اليوم الأربعاء ، بعد إشارة روسيا إلى خفض أكبر لإمدادات الغاز الطبيعي عبر أكبر خطوط النقل إلى أوروبا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة جازبروم الروسية المصدرة للغاز الطبيعي القول إن توربينة إضافية على إحدى نقاط دخول الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط نوردستريم توقفت عن العمل، وهو ما يقلل كميات النقل إلى 67 مليون متر مكعب يوميا.



يأتي هذا الخفض بعد إعلان الشركة أمس عن خفض للضخ نتيجة تعطل أعمال الصيانة للتوربينات التي أنتجتها شركة سيمنز الألمانية، لتقل الكميات التي ينقلها الخط إلى 60% من إجمالي الطاقة التشغيلية للخط.



وارتفع سعر العقود الآجلة القياسية للسوق الأوروبية بنسبة 25% في الوقت الذي تتحرك فيه روسيا لتصعيد التوترات السياسية مع أوروبا، حيث قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إن موسكو تحول إثارة الاضطراب في الأسواق.



وارتفع سعر الغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية إلى 74ر121 يورو لكل ميجاوات/ساعة، وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 27 نيسان/أبريل الماضي.



كان السعر قد ارتفع بحلول الساعة 5 و22 دقيقة مساء بتوقيت أمستردام بنسبة 22% إلى 49ر118 يورو لكل ميجاوات/ساعة. كما ارتفع سعر الغاز البريطاني بنسبة 34% اليوم.