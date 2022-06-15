وجه وزير الطيران المدني الطيار محمد منار، بتشكيل لجنة وزارية برئاسة باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشئون الدولية والإعلام وعضوية ممثلين من وزارة الطيران المدني والهيئات والشركات التابعة للوزارة والجهات المعنية للإعداد والتنسيق لاستضافة قمة المناخ "COP 27" التي ستقام في شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستعداد الجيد والمشرف لاستضافة مصر قمة المناخ COP27 بما يعكس قدرة وامكانيات الدولة المصرية، وفي ضوء جهود الدولة المصرية لتنظيم المؤتمر بالصورة التى تليق بمكانة مصر الحديثة.

وأكد وزير الطيران المدني -في بيان اليوم الأربعاء- أن تشكيل اللجنة يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم الصورة الحديثة للدولة المصرية الجديدة خلال استضافة مصر لقمة المناخ "COP27" وضرورة إلقاء الضوء على جهود الدولة المصرية في مجال حماية البيئة والتحول الأخضر.

بدوره، صرح باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للعلاقات الدولية والإعلام ورئيس اللجنة، أن هناك تنسيقا دائما ومستمرا مع وزارتي الخارجية والبيئة وسكرتارية الأمم المتحدة والجهة المنظمة للحدث للوقوف علي جميع الإجراءات الموصي بها، كما أن هناك تواصلا مستمرا بين وزارة الطيران المدني وجميع الجهات المعنية لتنفيذ جميع المهام المطلوبة وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء لخروج هذا المؤتمر بالصورة التي تعكس للعالم جهود مصر في دعم قضايا تغير المناخ.

وأوضح أنه يتم رفع كافة الاستعدادات بمطاري القاهرة وشرم الشيخ، مشيرا إلى أن أعمال التطوير بمطار شرم الشيخ تتم حاليا على قدم وساق للانتهاء في التوقيت المحدد ، فضلا عن مشاركة الشركة الوطنية مصر للطيران كناقل رسمي للوفود المشاركة في الحدث.

وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة ملف الانبعاثات الخاص بالطيران المدني واستعراض جهود الوزارة وشركاتها التابعة وخطط العمل اللوجستية والفنية كما تم الاتفاق على منح تخفيض على رحلات مصر للطيران الدولية للوفود المشاركة فى المؤتمر وزيادة أعداد الرحلات بين القاهرة وشرم الشيخ خلال فترة انعقاده ووضع لوجو المؤتمر على HEADREST الخاص بطائرات مصر للطيران على الرحلات الدولى وتشغيل رحلات لمصر للطيران من العديد من دول العالم إلى مطار شرم الشيخ مباشرة وكذلك عرض فيلم دعائي عن المؤتمر على متن الطائرات وتجهيز استراحات كبار الزوار بكل من مطار القاهرة وشرم الشيخ وتجهيز غرفة عمليات لتقديم الدعم اللازم وتذليل كافة الصعوبات وكذلك تشكيل فرق عمل من جميع قطاعات وزارة الطيران والهيئات والشركات التابعة لاستقبال الوفود المشاركة وتيسير اجراءات الوصول والسفر.

كما تم -خلال الاجتماعات- عرض الخطة التنفيذية للتنمية المستدامة لوزارة الطيران المدني والانتقال من الطاقة التقليدية الى الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتم تركيب محطة للطاقة الشمسية بمطار شرم الشيخ وتحويل نظم الإضاءة التقليدية الى " الليد " بمطار شرم الشيخ وكذلك منظومة إدارة المخلفات بمطار شرم الشيخ وإعادة تدويرها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع وزارة البيئة، بالإضافة إلى إجراءات ترشيد استهلاك المياه والوقود وذلك من خلال استخدام اتوبيسات تعمل بالكهرباء بمطار شرم الشيخ، والذي تستهدف وزارة الطيران تحويله إلى مطار أخضر للحفاظ على البيئة الى جانب تحديد البصمة البيئية لجميع العمليات والأنشطة والبرامج التدريبية وفقًا للإجراءات المطبقة عالميًا.