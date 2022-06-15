استئناف حركة الرحلات الجوية تدريجيا بمطاري جنيف وزيوريخ بعد توقفها بسبب عطل

أعلنت السلطات السويسرية في كل من مطاري جنيف وزيوريخ، استئناف حركة الرحلات الجوية بشكل تدريجي من المطارين، بعد توقفها صباح اليوم الأربعاء، بسبب عطل فني أصاب أجهزة الكمبيوتر لدى الشركة المسؤولة عن الإرشاد الجوي (سكاى جايد)، مما تسبب في تحويل الرحلات الجوية الدولية القادمة إلى سويسرا إلى مطارات ميلانو وفرانكفورت وميونيخ.

وذكرت خدمة المراقبة الجوية (سكاي جايد) في سويسرا -في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"- أنه تم حل المشكلة الفنية لديها ورفع إغلاق المجال الجوي في الساعة 8 والنصف (حسب التوقيت المحلي للبلاد) وأعيد فتح المجال الجوي السويسري واستؤنفت الرحلات الجوية في سماء البلاد وفي مطاري جنيف وزيورخ بدون تحديد سبب العطل.

وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، إغلاق المجال الجوي بالكامل وتعليق كافة عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في مطاري جنيف وزيورخ لحين إشعار آخر، موضحة أن عطلا تقنيا بإدارة مراقبة الحركة الجوية تسبب في عملية الإغلاق.

يذكر أنه وفقا لسلطات المطار في جنيف، تم تعليق عمليات الإقلاع والهبوط حتى الساعة 11 بتوقيت جنيف، وأكدت سلطات المطار أنه تم تحويل طائرة قادمة من مطار نيوارك بنيويورك بالولايات المتحدة إلى العاصمة الفرنسية باريس.

وفي مطار زيوريخ، أعلنت السلطات أن المطار مفتوح وتجرى عمليات تسجيل الركاب، ولكن تم إيقاف الصعود إلى الطائرات، مشيرة إلى أنه تم تحويل أربع رحلات جوية من جوهانسبرج ودبى وشيكاجو ومونتريال إلى بازل وميلان.