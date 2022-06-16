الصربى ميودراغ بيريسيك مديراً فنياً لسلة الاتحاد السكندري

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أعلن نادي الاتحاد السكندري مساء اليوم الأربعاء، تعاقده مع الصربي ميودراغ بيريسيك لتولي القيادة الفنية لفريق كرة السلة بالنادي.

وقال نادي الاتحاد السكندري في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني منذ دقائق: "نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي، في التعاقد مع الصربي ميودراغ بيريسيك المدير الفني لفريق المنستيري التونسي ، لقيادة سلة زعيم الثغر في الموسم الجديد."

وأضاف البيان: "وجاء التعاقد مع الصربي بعدما توجه مصيلحى في رحلة سريعة لدولة تونس، لعقد جلسة مفاوضات مع المدير الفني والاتفاق علي تفاصيل التعاقد."

ويمتلك المدير الفني الجديد لسلة زعيم الثغر سجلاً حافلاً حيث حصل " ميودراغ " علي بطولة إفريقيا BAL مع فريق المنستيري التونسي هذا الموسم، بالإضافة إلى تتويجه أيضاً مع فريقه السابق ببطولة الدوري التونسي الممتاز و بطولة كأس تونس موسم 2021_2022.

من جانبه اكد محمد مصيلحي أنه سيبذل كل الجهد ومجلس ادارة النادي من اجل عودة الفريق لسابق عهده كبطل دائم لجميع البطولات والألقاب من جديد لإسعاد جماهير زعيم الثغر العظيمة .