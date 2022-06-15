أورام الأقصر تطلق برنامج تدريبي على إنعاش القلب الرئوي والمتقدم

نظم مستشفى أورام الأقصر، برنامجًا تدريبًا للفريق الطبي على إنعاش القلب الرئوي وإنعاش القلب المتقدم، وذلك على مدار أسبوع؛ في سبيل الارتقاء بالخدمة العلاجية وتجهيز طاقم العمل على أعلى مستوى لتحقيق الكفاءة العالية في الآداء وسرعة التدخل لإنقاذ حياة المريض.

وكشف الدكتور هانى حسين مدير المستشفى بالأقصر، أن البرنامج يأتي حرصًا من إدارة منظومة الأورام الطبية على تقديم أفضل خدمة علاجية، وإطلاع كوادر المستشفى من الطاقم الطبي على التقنيات الحديثة في مجال الانعاش القلبي؛ لمعرفة كيفية معالجة الحالات الطارئة من المصابين بأمراض القلب الفجائية.

وأضاف حسين، ولهذا الغرض فقد تم تدريب عدد 403 فريق طبي على إنعاش القلب الرئوي، كما تم تدريب 62 من الفريق الطبي على إنعاش القلب المتقدم وذلك على مدار أسبوع، باستخدام أحدث الطرق والوسائل التدريبية، مشيرًا إلى أن التدريب استهدف رفع كفاءة وتنمية مهارات العاملين من الفرق الطبية على أساسيات الإنعاش القلبي الرئوي.

كما أكد مدير المستشفى أن الإنعاش القلبي الرئوي يعد أحد معايير الجودة لضمان تقديم أفضل رعاية صحية مطابقة لمعايير الأمان والسلامة، والجودة العالمية.