أمين عام الناتو: أوكرانيا تحتاج إلى مزيد من الأسلحة الثقيلة

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، الدول الغربية، إلى إرسال مزيد من الأسلحة الثقيلة إلى أوكرانيا، فيما تحرز روسيا تقدّما في شرق البلاد.

وقال ستولتنبرج -في مؤتمر صحفي في لاهاي بعد اجتماعه بزعماء سبعة حلفاء أوروبيين في الناتو، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء- "نعم، يجب أن تحصل أوكرانيا على مزيد من الأسلحة الثقيلة".

وأوضح أن الناتو يكثف عمليات تسليم الأسلحة وأن المسؤولين سيجتمعون في (بروكسل) اليوم لتنسيق المزيد من الدعم، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة لأن الأوكرانيين يعتمدون بشكل مطلق عليها ليكونوا قادرين على مواجهة العملية العسكرية الروسية.