الجيش الأوكراني: تحرير 7 قرى كانت تخضع لسيطرة روسيا

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قال اوليكسي هروموف المتحدث باسم هيئة الاركان العامة الأوكرانية إن الهجوم الأوكراني المضاد الحالي أسفر عن تحرير سبع قرى، كانت تخضع في السابق للاحتلال الروسي.

وقال هروموف في مؤتمر صحفي في كييف" تم استعادة السيطرة على 100 كيلومتر مربع من الأراضي الأوكرانية".

وأضاف أن الوحدات الأوكرانية مستمرة في الهجوم على شمال وجنوب مدينة باخموت، المدينة الواقعة في منطقة دونيتسك، وسيطرت عليها القوات الروسية في وقت سابق من هذا العام.

وقالت نائبة وزير الدفاع هانا ماليار إن القوات الروسية تظهر " مقاومة قوية" في ظل قصف القوات الأوكرانية بالمدفعية الثقيلة وطائرات كاميكازي.

وأضاف" العدو لا يستسلم عن مواقعه ببساطة".