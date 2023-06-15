صحة الفيوم تعقد تدريبا عن أنشطة الترصد والأمراض المعدية

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عقدت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في محافظة الفيوم، تدريبا عن أنشطة الترصد والأمراض المعدية "الترصد المبني على الحدث"، بقاعة محسن فتيح في المديرية.

وجاء ذلك بحضور الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ومديري الإدارات، و53 من فرق الترصد بالإدارات والمستشفيات، وبمشاركة أطباء من مديرية الطب البيطري، وإدارات الطب الوقائي المختلفة.

وناقش التدريب، مفهوم الترصد، والترصد المبني على الحدث ومفهومه وطرق وآلية العمل.

وقدمت الدكتورة مروة أحمد فؤاد مدير إدارة الأمراض المعدية، عرضا شاملا عن أعمال الترصد خلال الشهر، وكيفية متابعة القادمين من الخارج.

وشرح الدكتورة ضحى مصطفى عزت مسئول الطفح الجلدي والشلل الرخو، كيفية اكتشاف حالات الشلل الرخو والطفح الجلدي والحمى.

وأكدت ضرورة استكمال ملفات الإشهاد.