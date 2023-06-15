شركة سعودية تعتزم إطلاق منصة لتداول الكربون بالنصف الأول من 2024

كشفت الرئيسة التنفيذية لشركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية" السعودية ريهام الجيزي، عن التخطيط لإطلاق منصة التداول الخاصة بسوق الكربون الطوعي في النصف الأول من العام المقبل 2024.

ونقلت "العربية نت"، عن الجيزي قولها اليوم الخميس، إن الشركة نفذت مزادين لبيع وتداول أرصدة الائتمان الكربوني، في إطار استكشاف السوق.

وأضافت أنه تم تأسيس الشركة منذ 6 أشهر فقط: "ونجحنا في إطلاق أول مزاد في الرياض في أكتوبر لبيع 1.4 مليون طن من أرصدة الكربون، والثاني في العاصمة الكينية لبيع 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون الطوعية".

واشترت شركات سعودية أكثر من 2.2 مليون طن من أرصدة الكربون يوم الأربعاء، بعدما استضافت العاصمة الكينية ما وصفه منظمو الحدث بأنها أكبر عملية بيع من نوعها في العالم.

ومن المتوقع أن ينمو حجم الطلب على تعويضات الكربون، وهي تعويضات تنتج من خلال مشروعات مثل التشجير أو استخدام وقود طهي نظيف، في ظل سعي الشركات إلى استخدام الأرصدة لمساعدتها على تحقيق أهداف هدف الانبعاثات الصفري.

وقالت شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية المنظمة للمزاد، إن نحو 16 شركة سعودية من بينها أرامكو والشركة السعودية للكهرباء دفعت 23.50 ريال سعودي (6.27 دولارا) لكل طن متري من أرصدة الكربون.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة أسّس بالتعاون مع مجموعة تداول السعودية شركة "سوق الكربون الطوعي الإقليمية"؛ لتوفير التوجيهات والموارد اللازمة لدعم قطاعات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومساعدتها على تأدية دورها في جهود التحول العالمي إلى الحياد الصفري.