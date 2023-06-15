عمرو الليثي يلتقي وزير الإعلام السورى ومدير الإذاعة الجزائرية

تتواصل فعاليات الدورة الـ ٢٣ للمهرجان العربي الإذاعة والتليفزيون بمدينة الثقافة في تونس، حيث التقي الدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي على هامش المهرجان بوزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، وتبادلا الحوار والنقاش حول التبادل والتعاون المشترك وتفعيل دور الإذاعة والتلفزيون السوري فى العمل الإعلامي مع الاتحاد، بالإضافة إلى بحث العديد من قضايا الإعلام والتعاون المشترك .

كما التقى الليثي برئيس التلفزيون الجزائري ومدير عام الإذاعة بالجزائر محمد بغالي ، لبحث العديد من قضايا الإعلام والتعاون المشترك والتعاون في مجال التدريب.

وأعلن مدير الإذاعة الجزائرية عن الاستعداد لتقديم مراكز التدريب بالجزائر لتقديم الدعم التدريبي لجميع الدول الأعضاء بالاتحاد.

ومن ناحية أخرى، أجري رئيس اتحاد اذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاربعاء لقاء وحوار تليفزيوني بالتلفزيون الوطني التونسي، مع برنامج "نسمة صباح " وهو البرنامج الأشهر فى تونس على الهواء، وتضمن اللقاء الحديث في العديد من القضايا الإعلامية ومشاركة الإتحاد بالمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون بتونس ودعمه للانتاج المشترك بين دول الاتحاد .

وأكد الليثي خلال اللقاء أن مشاركة الاتحاد بالمهرجان تأتى في إطار تعزيز توجه الاتحاد إلى دعم المهرجانات العربية والدولية ودعم الإنتاج الدرامي والبرامجي المتميز، وكذا الإنتاج الإذاعي والتليفزيوني المتميز.

وأشار إلى أن اتحاد إذاعات وتليفزيونات التعاون الإسلامي يقدم جوائز مالية قيمتها ٦ آلاف دولار بالمهرجان، وتقدم الجوائز في مجال الفيلم البرنامج الوثائقي عن القضية الفلسطينية، وأيضا «مسابقة الدراما الاجتماعية».

كما أوضح المشاركة الكبيرة والضخمة للاتحاد بالسوق الذي يقام على هامش المهرجان، من خلال معرض ضخم وكبير للاتحاد يضم في جنابته تاريخ إنشاء الاتحاد وأهم الأعمال التي قدمها والدورات التي ينظمها وأكاديمية الإتحاد والدورات التدريبية والإعلامية.

وأشاد مقدم البرنامج على الأنشطة والبرامج التدريبية التى حضرها والتى تفعل دور الاتحاد فى مجال التدريب المشترك بين الدول الأعضاء.