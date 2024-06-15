رئيس وزراء تايلاند ينفي تكهنات الاستقالة قبل صدور قرار محكمة في قضية أخلاقية

نفى رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين التكهنات بأنه سيستقيل، أو أنه سوف يحل مجلس النواب قبل أن تبت المحكمة الدستورية في قضية أخلاقية بارزة من شأنها أن تطيح به من المنصب.

وقال سريتا للصحفيين أمس الجمعة، لدى سؤاله بشأن تكهنات الاستقالة: "لم أفكر في هذا قط"، وأضاف أنه سوف يدع القانون يأخذ مجراه، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

واتهمت مجموعة من أعضاء مجلس لشيوخ رئيس الوزراء بـ"انتهاك خطير للمعايير الأخلاقية" بموجب الدستور لتعيينه بيشيت شونبان، وهو محامي سابق لأسرة شيناواترا النافذة، عضوا بحكومته في أبريل. وهي المزاعم التي رفضها سريتا.

ووفقا لأعضاء مجلس الشيوخ، لم يكن بيشيت مؤهلا للوظيفة بعدما حكم عليه بالسجن ستة أشهر في 2008 لمحاولة رشوة مسؤولين قضائيين بينما كان يمثل رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا.

وسوف تستأنف المحكمة الدستورية المداولات في 18 يونيو، ودعت إلى تقديم رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الشيوخ الذين حركوا الطعن، قوائم الشهود والأدلة.