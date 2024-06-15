الكشف على 900 حالة خلال قافلة نفذتها الصحة بمركز الفشن ببنى سويف

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة بني سويف قافلة طبية شاملة في قرية عبد اللطيف يوسف بمركز الفشن، استهدفت تقديم الرعاية الصحية للمجتمعات الأكثر احتياجًا، وتحت شعار "حياة كريمة" المبادرة الرئاسية. وقد شملت القافلة مجموعة من التخصصات الطبية والخدمات الطبية الضرورية.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية الجهود المبذولة في تنفيذ القوافل الطبية لتحسين مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة، مؤكدًا على التنسيق الفعّال بين جميع الأطراف لضمان توفير الرعاية الطبية للمواطنين.

وخلال القافلة، تم استقبال وعلاج 901 مريضًا، حيث تم توفير العلاجات اللازمة بالمجان، بما في ذلك تحاليل الدم، والفحوصات الطبية المتقدمة، وفحوصات الأشعة، وفحوصات الأسنان.

كما تم تنظيم ندوات للتثقيف الصحي شملت مواضيع وقائية متنوعة وفقرات تثقيفية لمنع الأمراض المعدية وغير المعدية، وتعزيز النظافة الشخصية والبيئية.

وأشادت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، بالتنظيم المتقن للقافلة وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، معبرة عن شكرها للجهود الكبيرة التي بذلها كافة الفرق المشاركة في إدارة وتنفيذ القافلة الطبية.

وفي ختام النشاط، أكد الدكتور ياسر خيري الشرقاوي، منسق القوافل الطبية، على استمرارية تلك الجهود لتحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمجتمعات الأكثر احتياجًا بمحافظة بني سويف.

