الاحتلال الإسرائيلي يعلن قصف مبنى عسكري لحزب الله جنوبي لبنان

أعلن جيش الاحتلال، صباح السبت، قصف مبنى عسكري لحزب الله جنوب لبنان، لافتا إلى أنه رصد إطلاق صاروخين تجاه مناطقه الشمالية.

وقال الجيش، في بيان عبر منصة إكس، إن الطائرات المقاتلة هاجمت الليلة الماضية في منطقة كفركلا (قضاء مرجعيون) جنوب لبنان، مبنى عسكريا تابعا لحزب الله.

وزعم أن المبنى ملاصق للمنطقة التي انطلقت منها صواريخ باتجاه بلدة المطلة (شمال إسرائيل) الليلة الماضية.

وأضاف أنه رصد أيضا صاروخين أطلقا صباح اليوم من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة ميرون في الجليل الأعلى شمال إسرائيل، دون إصابات.

وتصاعدت حدة المواجهات بين حزب الله وجيش الاحتلال مؤخرا، عقب استشهاد القيادي البارز بالحزب طالب سامي عبد الله، بغارة إسرائيلية جنوبي لبنان، الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل إنها تتضامن مع غزة التي تتعرض منذ 7 أكتوبر لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط مجاعة قاتلة ودمار هائل.