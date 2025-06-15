مصرع 22 شخصا على الأقل جراء الأمطار الغزيرة بجمهورية الكونغو الديمقراطية

لقي 19 شخصا على الأقل مصرعهم في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، جراء فيضانات أعقبت الأمطار الغزيرة.

وأوضح وزير الداخلية الإقليمي تييري كابويا، أن "الحصيلة المؤقتة للقتلى بلغت 19 شخصا: 17 منهم في بلدة نجاليما (شمال غرب)، واثنان في ليمبا (وسط)، وأكثر من 500 منزل غمرتها المياه في بلدة ماتيتي (وسط)". كما أفاد بوقوع "أضرار مادية جسيمة" وحدوث "تضرر" للطرق.

أورد ذلك "راديو فرنسا الدولي"، مشيرا إلى أن هذه الأمطار الغزيرة تأتي في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة موسم جفاف لأكثر من أسبوعين.

واعتبر أوجستين تاجيسابو، المسئول بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ميتلسات (الوكالة الكونغولية للأرصاد الجوية والاستشعار عن بُعد عبر الأقمار الصناعية)، أن ما حدث يشكل ظاهرة "استثنائية"، مضيفا أن هذه الظاهرة النادرة تعود إلى اضطراب مناخي، لا سيما بسبب "موسم جفاف قصير".



وتراقب وكالة الأرصاد الجوية هذه الظاهرة عن كثب، "لأنه كلما زادت قوة تدفق الرياح، زاد خطر هطول الأمطار طوال الموسم"، على حد قوله.

وفي برازافيل، عاصمة جمهورية الكونغو، أسفر هذا الطقس القاسي غير المتوقع عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.