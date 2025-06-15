هيئة الدفاع الجوي الإسرائيلية تؤكد تحطم طائرة مسيرة في منطقة وادي يزرعيل

أفادت هيئة الدفاع الجوي الإسرائيلية بتحطم طائرة مسيرة في منطقة وادي يزرعيل، مشيرة إلى عدم وقوع أي إصابات بينما اندلعت حرائق في مكان الحادث وسط هجوم مزدوج بالمسيرات والصواريخ.



وقالت هيئة الدفاع الجوي في بيان: تحطمت طائرة مسيرة في منطقة وادي يزرعيل، ولم تقع إصابات، واندلعت حرائق طفيفة في مكان الحادث.



وأضافت: "في الوقت الحالي، تتواجد مسيرات إضافية في المنطقة، ولا توجد تقارير أخرى عن سقوط حوادث"، فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن سلاح الجو يستعد لاعتراض مسيرات في شمال إسرائيل.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في تل أبيب وعدد من البلدات تحسبا من اختراق مسيرات انقضاضية وهجوم إيراني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي انفجارات ضخمة بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، فيما أوضحت أن هناك هجوما واسعا ومزدوجا بالمسيرات والصواريخ.

وشنت إيران هجوما جديدا في وقت سابق على إسرائيل، وذلك بعد يوم من إطلاقها دفعات صاروخية استهدفت مناطق مختلفة، فيما أكد التلفزيون الإيراني، أن القوات الجوية للحرس الثوري شنت هجوما مركبا على إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات.

من جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم أهدافا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران بالتزامن مع اعتراض الصواريخ التي أطلقت من إيران.