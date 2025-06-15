 مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل

د ب أ
نشر في: الأحد 15 يونيو 2025 - 3:25 ص | آخر تحديث: الأحد 15 يونيو 2025 - 3:25 ص

أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في شمال إسرائيل في موجة من الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران في وقت متأخر من يوم السبت.

وأفادت خدمة الإسعاف التابعة لنجمة داوود الحمراء بوفاة امرأة بعد انتشالها من تحت الأنقاض، وقالت إن عدة أشخاص آخرين أصيبوا عندما ضرب صاروخ الموقع، وهو قرية عربية تدعى طمرة.

كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، وهي الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني،  بأن إيران أطلقت دفعة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.

وفي غضون ذلك، قال جيش الدفاع الإسرائيلي إنه يهاجم "أهدافا عسكرية في طهران".

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