لم يقدر إمام عاشور لاعب وسط الأهلي على استكمال مباراة الفريق أمام إنتر ميامي، فجر الأحد، في افتتاح منافسات كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة الأمريكية.

سقط إمام على الأرض في الدقائق الأولى متأثرا بإصابة في كتفه الأيسر، وحاول التحامل على آلامه واستكمل اللعب لدقائق قليلة.

لكن في الدقيقة 14 انهار إمام عاشور في البكاء، ولم يقدر على استكمال المباراة بعد إسعافات سريعة، ليضطر خوسيه ريبيرو المدير الفني للأهلي لاستبداله.

وقبل خروجه أضاع إمام عاشور هدفا مؤكدا من انفراد تام حيث سدد الكرة في جسد أوسكار أوستاري حارس مرمى إنتر ميامي بعد مرور 8 دقائق.

وقرر المدرب الإسباني إشراك أحمد مصطفى زيزو مكان إمام عاشور، ليسجل اللاعب حضوره الرسمي الأول مع الأهلي بعد انضمامه من الزمالك بصفقة انتقال حر.