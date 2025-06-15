تعليم البحيرة: الاستقرار والهدوء يسود لجان امتحانات الثانوية العامة

انطلقت اليوم الأحد امتحانات الثانوية العامة بمحافظة البحيرة، بالتزامن مع بدء الامتحانات على مستوى الجمهورية، إذ يشهد اليوم الأول من الامتحانات أداء طلاب الشعبة العامة الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهما من المواد التي لا تضاف إلى المجموع.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، خلال رئاسته لغرفة العمليات المركزية بالمديرية، انتظام الامتحانات في يومها الأول دون أي مشاكل أو شكاوى، ووصلت الأوراق الخاصة بالأسئلة والإجابة في مواعيدها المقررة، وفتحت اللجان وانتظم دخول الطلاب دون أي مشاكل ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى ذات تأثير .

ويؤدي اليوم الأحد، الطلاب امتحان التربية الدينية في الفترة الأولى بداية من الساعة ٩.٠٠ صباحا وحتى الساعة ١٠.٣٠ صباحا، وتشهد الفترة الثانية أداء الطلاب امتحاناتهم في مادة التربية الوطنية خلال الفترة من ١١.٠٠ صباحا وحتى ١٢.٣٠ ظهرا.

وأكد الديب، رفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب؛ لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التعليمية، والالتزام بتنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بأعمال الامتحانات والتي تهدف إلى انتظام سير امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ على الوجه الأكمل، وإنجاز الإجراءات المطلوبة، على نحو يحقق الأهداف المرجوة، وتحقيقا لصالح أبنائنا الطلاب مع الالتزام التام بالتعليمات الأمنية الخاصة بنقل صناديق الأسئلة والتنسيق الدائم مع الجهات الامنية لتأمين خطوط السير؛ لضمان وصولها إلى اللجان في الوقت المحدد.

وأشار وكيل الوزارة، إلى تجهيز ١١٧ لجنة امتحانية على مستوى ١٧ إدارة تعليمية بنطاق المحافظة لاستقبال ٤٠ ألفا و3 طلاب وطالبات، منهم ٧٤٠١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية، و٢٩ ألفا و٨٣١ طالبا وطالبة بشعبة علمي علوم، و٢٧٧١ طالبا وطالبة علمي رياضة، بالإضافة إلى ٢٠١١ طالبا وطالبة بالنظام القديم (٢٣٩ طالبا وطالبة أدبي، و١١٣ طالبا وطالبة علمي رياضة، و١٦٥٩ علمي علوم).

وكشف عن تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين (٤٠ استراحة)، وتزويدها بجميع المستلزمات التي تضمن راحتهم طوال فترة الامتحانات.

وشدد وكيل الوزارة، على الأمور الآتية:

- التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات، والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

- ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، والتشديد على منع الغش داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك، والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة؛ لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات.

- توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

- السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مع التنبيه على عدم التفتيش مرة أخرى أثناء انعقاد اللجان، لكن يتم السماح بالمرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف للكشف عن أي أجهزة إلكترونيّة.

- التشديد على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل - سماعات - ساعات سمارت - أجهزة إلكترونية"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول.

- التنبيه على الطلاب بأن حيازة الهاتف المحمول جريمة حتى لو كان مغلقا.

- إعادة تدوير العمال داخل الإدارات في لجان الثانوية العامة.

- التأكد من تسجيل الطالب بياناته على ورقة الإجابة (البابل شيت) (وكراسة إجابة الأسئلة المقالية) وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

- مراجعة كاميرات المراقبة داخل اللجان والتأكد من صيانتها؛ لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أية مخالفات في حينها من خلال غرف العمليات؛ لضمان انضباط سير الامتحانات، وفي حال حدوث أي مشكلة للكاميرات، تقع تحت مسئولية الملاحظ ورئيس اللجنة.

- تطبيق الضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم ٣٤ لسنة ٢٠١٨ بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٢٠ بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.