سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يقدم موقع الشروق تغطية لحظة بلحظة لمباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.

ويواجه الأهلي، فريق إنتر ميامي، صباح اليوم الأحد، على ملعب هارد روك، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم للأندية 2025.

وجاء تشكيل الأهلي كالأتي:-

حراسة المرمى.. محمد الشناوي

الدفاع.. محمد هاني، أشرف داري، أحمد نبيل كوكا، ياسر إبراهيم.

الوسط.. حمدي فتحي، مروان عطية، محمد بن رمضان.

الهجوم.. إمام عاشور، تريزيجيه، ووسام أبو علي.

فيما يدخل إنتر ميامي المباراة بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أوسكار أوستاري

خط الدفاع: إيان فراي - توماس أبيليس - ماكسيميليانو فالكون - نوا ألين

خط الوسط: تاديو أليندي - سيرجيو بوسكيتس – فيديريكو ريدوندو - تيلاسكو سيجوفيا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - لويس سواريز

**

الشوط الأول

الدقيقة 3.. أرسل مروان عطية تمريرة طويلة خلف دفاعات إنتر ميامي، غير أن المدافع تمكن من اللحاق بها قبل أن تصل إلى وسام أبو علي

الدقيقة 5 .. تسلل على لاعب الأهلي وسام أبو علي بعد التمركز الخاطئ خلف مدافعي إنتر ميامي

الدقيقة 6 .. تمريرة من سيرجيو بوسكيتس خلف مدافعي الأهلي ولكن طالت من أمام تاديو أليندي وذهبت إلى حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي

الدقيقة 8 .. فرصة خطيرة ضائعة من إمام عاشور بعد هجمة مرتدة منظمة من لاعبي الأهلي انتهت بانفراد صريح بالمرمى من إمام سددها ولكن الحارس تألق في إبعادها بتصدي رائع

الدقيقة 12 ..توقف اللعب لعلاج لاعب الأهلي إمام عاشور ويبدو أنه غير قادر على إكمال المباراة

الدقيقة 14.. تغيير أول إضطراري بخروج إمام عاشور للإصابة ونزول أحمد سيد زيزو

الدقيقة 15.. نفذ ميسي ضربة ثابتة، لكنها مرت فوق مرمى الشناوي وخرجت إلى خارج الملعب

الدقيقة 20 .. فرصة خطيرة للأهلي عن طريق حمدي فتحي الذي تلقى كرة داخل منطقة الجزاء لكنه سددها ضعيفة تصل سهلة في يد حارس إنتر ميامي

الدقيقة 23.. تسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمني من تريزيجيه ولكن مرت بجانب القائم الأيسر

الدقيقة 26.. تمريرة من احمد زيزو داخل منطقة الجزاء لكن وسام أبو علي لم يسيطر عليها وتصل الكرة سهلة في يد حارس إنتر ميامي

الدقيقة 30.. هدف ملغي لوسام أبو علي بداعي التسلل

الدقيقة 32.. ضربه ثابتة بالقرب من منطقة الجزاء تحصل عليها الأهلي بعد تدخل قوي على تريزيجيه.. لينفذها وسام أبو علي ويسددها قوية ولكن تألق من حارس المرمى ويحولها لركنية

الدقيقة 33.. ركلة ركنية للأهلي نفذها زيزو ويتابعها تريزيجيه برأسه ولكن يتصدى لها حارس المرمى ببراعة ويشتتها الدفاع من أمام مناطق الخطورة

الدقيقة 41.. ركلة حرة لصالح الأهلي من على مشارف منطقة الجزاء مائلة لليسار قليلا بعد عرقلة تريزيجيه نفذها أحمد سيد زيزو بكرة عرضية شتتها الدفاع عن مناطق الخطورة

الدقيقة 42.. ركلة جزاء لصالح الأهلي بعد عرقلة أحمد سيد زيزو

الدقيقة 43.. ركلة جزاء مهدرة عن طريق تريزيجيه سددها قوية على يسار الحارس ولكنه يتصدى لها براعة على مرتين

الدقيقة 45.. تسديدة من خارج منطقة الجزاء من ليونيل ميسي ولكن ارتطمت بالدفاع وذهبت إلى ركنية.

الدقيقة 45+3.. وسام أبو علي ينقذ الأهلي من هدف محقق من على خط المرمى بعد عرضية من داخل المنطقة في الجهة اليسرى تجاوزت الشناوي ليتصدى لها وسام أبو علي بمقصية قبل ان تتجاوز خط المرمى

نهاية الشوط الأول