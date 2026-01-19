فتيان وشاب يتعرضون لهجمات لأسماك القرش في سيدني خلال نحو 24 ساعة

أصيب شاب وفتى بإصابات خطيرة، في حين تعرض لوح التزلج الخاص بفتى آخر للقضم وذلك في ثلاث هجمات منفصلة لأسماك القرش في سيدني خلال نحو أكثر من 24 ساعة، وفقا لما قالته الشرطة اليوم الاثنين.

وتعرض أحد راكبي الأمواج في العشرينات من عمره للعض في ساقه قبالة شاطئ نورث ستيني على ساحل المحيط الهادئ في ضاحية مانلي نحو الساعة السادسة وعشرين دقيقة مساء بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين، بحسب بيان الشرطة.

وقالت الشرطة، إن المارة قاموا بسحبه من المياه قبل أن تنقله عربة الإسعاف إلى المستشفى وهو في حالة حرجة.

وكان فتى "12 عاما"، قد أصيب بإصابات خطيرة في ساقيه أمس الأحد، عندما قفز لمسافة ستة أمتار من مرتفع يعرف بـ صخرة القفز، بالقرب من شاطئ" شارك" داخل ميناء سيدني في ضاحية فاوكلوز.

وذكرت تقارير إعلامية، أن الفتى فقد ساقيه في الهجوم.

وفي منتصف اليوم، تعرض فتى "11 عاما" كان على لوح التزلج في شاطئ دي واي لهجوم سمكة قرش، حيث قام القرش بقضم جزء من اللوح، ولكن الفتى لم يصب بأذى.

وقالت السلطات المحلية، إنه سيتم الإبقاء على الشواطئ الشمالية في سيدني مغلقة حتى إشعار آخر.