ميرتس: تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة ستضعف العلاقات بين ضفتي الأطلسي

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس، تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية عقابية على بلاده وسبع دول أوروبية أخرى في سياق النزاع حول مستقبل جزيرة جرينلاند التابعة لمملكة الدنمارك.

يُذْكَر أن ميرتس، يترأس الحزب المسيحي الديمقراطي الذي يُشَكِّل مع شقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ما يُعْرَف بالاتحاد المسيحي وهو الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وفي أعقاب اجتماع قيادة الحزب المسيحي بمناسبة انطلاق العام الجديد، أعلن ميرتس، في برلين اليوم الاثنين، وجود تواصل وثيق في هذا الشأن مع الشركاء الأوروبيين والرئيس الأمريكي.

وأضاف المستشار الألماني: "الأمر المؤكد هو أننا نريد أن نثبت وجودنا كدولة وكقارة.. والأمر يعتمد علينا في هذا الصدد، وفي ألمانيا بالذات نحن عازمون على تقبل الواقع، وتحمل المسؤولية، والمضي قدمًا من أجل ألمانيا".

وأشار ميرتس، إلى أن هناك إجماعًا كبيرًا بين الأوروبيين على أن تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة تضعف العلاقات بين ضفتي الأطلسي، وأنها تنطوي أيضا على خطر التصعيد.

واختتم ميرتس، تصريحاته قائلا: "الرسوم الجمركية يدفعها عادةً من تذهب الواردات إلى بلادهم.. وفي هذه الحالة، فإن المستهلكين الأمريكيين هم من سيدفعون هذه الرسوم، لكنها بالطبع ستضر باقتصادنا، واقتصاد الأوروبيين، ولا سيما الاقتصاد الألماني؛ ولهذا السبب نسعى إلى إيجاد حل لهذه الأزمة".