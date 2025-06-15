الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط

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أفادت وسائل إعلام إيرانية أن إسرائيل هاجمت مستودع وقود في طهران في أحدث هجماتها على العاصمة.

وذكرت بوابة شبكة أخبار الطلبة الإلكترونية أن مستودع نفط في حي شهران شمال غرب طهران تعرض للقصف. ووصلت فرق الطوارئ والإنقاذ على الفور بعد ذلك.

كما أفاد شهود عيان بسماع انفجارات كبيرة في أجزاء أخرى من المدينة.

وأظهرت مقاطع فيديو من وسائل إعلام إيرانية صهاريج نفط محترقة ودخانا كثيفا يتصاعد.

وكتب وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" : "طهران تحترق". وكان كاتس قد هدد في وقت سابق بأن "طهران ستحترق" إذا أصابت الضربات الإيرانية مدنيين إسرائيليين.

وتسببت موجة جديدة من الهجمات الإيرانية خلال الليل في سقوط العديد من الضحايا في إسرائيل.