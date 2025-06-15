6 قتلى ونحو 200 مصاب بموجة قصف إيراني جديدة وسط إسرائيل

- 6 مواقع في تل أبيب ومحيطها أصيبت بشكل مباشر بصواريخ إيرانية

- إطلاق نحو 80 صاروخا في القصف الإيراني الأخير على إسرائيل

- إجمالا ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين منذ بدء الرد الإيراني إلى 13

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء سقوط صواريخ إيرانية على منطقة "بات يام" قرب تل أبيب إلى 6، إضافة لنحو 200 مصاب و7 مفقودين، ليرتفع إجمالي القتلى الإسرائيليين منذ بدء الرد الإيراني إلى 13، حتى صباح الأحد.​​

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وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت فجر الأحد عن مقتل 4 إسرائيليين وإصابة 195 جراء القصف الإيراني على المنطقة، قبل أن ترتفع الحصيلة.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "في أصعب ليلة منذ بداية الحرب: إصابات مباشرة في بات يام ورحوفوت".

وأضافت أن "6 أشخاص قُتلوا في بات يام، و7 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".

وبالمجمل، تم الإبلاغ عن "نحو 200 مصاب في منطقة غوش دان ومنطقة السهل الساحلي، بينهم على الأقل 6 في حالة خطيرة"، وفق المصدر ذاته.

وبذلك، ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين جراء سقوط صواريخ إيرانية منذ بدء المواجهة الحالية إلى 13، وفق القناة السابعة العبرية الخاصة.

من جهتها، قدرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، أن نحو 80 صاروخا أُطلقت الليلة الماضية من قبل الإيرانيين في موجتي القصف على شمال ووسط البلاد، وفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وفي سياق متصل، أصيب في القصف الصاروخ الإيراني مبنى "معهد وايزمان للعلوم" في مدينة رحوفوت (وسط)، بأضرار جسيمة.

وأفاد المعهد في بيان أنه "في أعقاب القصف الذي وقع فجر اليوم، سُجلت عدة إصابات في مبانٍ داخل حرم المعهد ولم تُسجّل إصابات بشرية".

وأضاف البيان أن "المعهد على تواصل مع الجهات الأمنية والطوارئ ذات الصلة، ويتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة الموظفين والحرم الجامعي".

وفجر اليوم الأحد، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن مبنى واحدا على الأقل يحتوي على مختبرات في "معهد وايزمان"، اشتعلت فيه النيران، وذلك استنادا إلى صور وصلت للصحيفة تظهر دمارا كبيرا.

وضمن موجة القصف الأخيرة، أفادت الإذاعة الإسرائيلية العامة بأن عشرات المنازل والمباني تضررت جراء سقوط صواريخ إيرانية في مدينة بات يام قرب تل أبيب.

كما قالت صحيفة "معاريف" إن "6 مواقع في تل أبيب ومحيطها أصيبت بشكل مباشر بصواريخ إيرانية".

وأفادت القناة 14 الإسرائيلية بأن سقوط الصواريخ الإيرانية تركز على مدينتي بات يام ورحوفوت في تل أبيب الكبرى.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه يعمل على اعتراض موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية في أنحاء البلاد ويطلب من الإسرائيليين البقاء في الملاجئ.

وأشار إلى أن صفارات الإنذار دوت في أنحاء إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الصاروخي الإيراني الجديد.

وبالتزامن مع الهجوم الإيراني، ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش رصد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن تجاه وسط إسرائيل.

وفي تطور لاحق، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه "تم تفعيل صفارات الإنذار في النقب جنوب الأراضي المحتلة بعد الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة".

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة، بدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوما واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، أسمته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الهجوم "استباقي" وجاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن العملية "غير المسبوقة" تهدف إلى "ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية، ومصانع الصواريخ الباليستية، والعديد من القدرات العسكرية الأخرى".

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها 8، خلفت قتلى وجرحى، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وتحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن "حدث خطير جدا" في تل أبيب، عقب قصف إيراني استهدف موقعا استراتيجيا، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بسبب الرقابة العسكرية الصارمة وتعليمات التعتيم المفروضة من قبل الجيش.

والهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من "حرب الظل" التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران عبر التفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح يتجاوز ما شهده الشرق الأوسط منذ سنوات.



