 لاجئون فلسطينيون يحتجون على خطة لبنانية لمكافحة العمالة غير الشرعية - بوابة الشروق
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لاجئون فلسطينيون يحتجون على خطة لبنانية لمكافحة العمالة غير الشرعية

بيروت - د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 يوليه 2019 - 12:07 م | آخر تحديث : الإثنين 15 يوليه 2019 - 12:07 م

احتج لاجئون فلسطينيون داخل مخيم الرشيدية على قرارات وزارة العمل اللبنانية المتعلقة بخطة مكافحة العمالة غير الشرعية، وحملتها التي شملت إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، من بينهم فلسطينيون.

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أن اللاجئين الفلسطينيين قطعوا اليوم الاثنين "طريق مدخل مخيم الرشيدية بالإطارات المشتعلة، احتجاجاً على قرارات وزارة العمل اللبنانية".

وأكدوا "عدم السماح لأي من موزعي البضائع والمنتجات اللبنانية من الدخول إلى المخيم".

وكانت وزارة العمل اللبنانية قد أطلقت خطة لمكافحة العمالة غير الشرعية، وأعطت مهلة شهرا للمخالفين لتسوية أوضاعهم بدأت في 10 يونيو الماضي.

وانطلقت في 10 يوليو الجاري حملات تفتيش من قبل وزارة العمل بالتعاون مع مفتشي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبمساندة من قوى الأمن الداخلي، بعد انتهاء مهلة الشهر التي أعلنت عنها الوزارة كفترة سماح لتسوية الأوضاع خلال إطلاق خطة مكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية.

وشملت هذه الحملة إغلاق المحال التي تستعين بعمال أجانب، من بينهم فلسطينيون، بشكل غير قانوني، وتنظيم محاضر ضبط بالشركات التي تستعين بالعمال الأجانب من دون إجازات عمل لهم.


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