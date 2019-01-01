أكد الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن مصر لديها علماء كبار، وأن التعليم في مصر بخير ويسير في الطريق الصحيح نحو الأفضل، لافتًا إلى أن من يتهمون نظام التعليم المصري بالفشل قد تعلموا في ظل هذا النظام، موضحا أن نظام التعليم في مصر يشمل المدارس والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية أيضًا.

جاء ذلك خلال تكريم لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، اليوم الاثنين، الطالبين أحمد محمد حنفي عين شوكة، ويوسف ياسر مرسى مصطفى، وهما من شباب المبتكرين الحاصلين على جوائز مسابقة عباقرة العلوم بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد هاشم أن هؤلاء الشباب هم أمل مصر ونموذج حي لتفعيل القانون رقم 1 لسنة 2019، بإنشاء صندوق يسمى صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشيرًا إلى أن مصر تغيرت وأصبح لديها إرادة سياسية حقيقية لدعم المبتكرين والنوابغ، موضحًا أن هذه الإرادة جاءت من رأس الدولة وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن هناك بعض التحديات التي قد تواجه التعليم في مصر، وفي مقدمة تلك التحديات المشكلات المادية، مؤكدًا أنه إذا تم حل تلك المشكلة ستصبح مصر في مصاف الدول المتقدمة.

من ناحية أخرى، أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بضرورة الاستجابة لمطالب الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا بشأن مستشفى طوارئ جامعة طنطا.

وكان الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بجامعة طنطا، قد طالب اللجنة برفع المخصصات المالية للمستشفيات الجامعية بجامعة طنطا حتى يتمكن من الإنفاق على مستشفى الطوارئ، وضم مبنى مركز أورام طنطا، إلى مبنى مستشفى الطوارئ، وزيادة عدد طاقم التمريض بالمستشفى.

من جانبه، أكد الدكتور سامي هاشم أن المستشفيات الجامعية تُقدم من 60 إلى 70% من الخدمات الصحية في مصر، داعيًا كافة رجال الأعمال لتوجيه تبرعاتهم إلى المستشفيات التي تقدم الخدمات الصحية للمواطنين، وقررت اللجنة مخاطبة الحكومة ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن مطالب عميد كلية الطب جامعة طنطا.