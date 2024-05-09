بنين تعرقل أول شحنة نفط خام من النيجر بسبب خلاف حدودي

عرقلت بنين تصدير شحنة نفط خام من النيجر من مينائها بعدما رفضت الأخيرة، وهي دولة حبيسة، فتح حدودها البرية أمام بضائع قادمة من بنين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وبحسب مسؤول بالميناء، تم منع ثلاث سفن، على الأقل، من نقل أول شحنة من النفط الخام قادمة من النيجر من دخول الميناء.

وقال رئيس بنين باتريس تالون: "إذا كنتم ترغبون في تحميل نفطكم بمياهنا، لا يمكنكم اعتبار بنين عدوا، أو توقع أن يعبر نفطكم أراضينا في نفس الوقت."

وأضاف :"نحن منفتحون على التعاون. هم من يرفض التعاون معنا والسماح للشاحنات القادمة من بنين بالعبور إلى النيجر."

ومن المتوقع أن تصدر النيجر أول شحنة من النفط الخام الشهر الجاري، في إطار قرض مدعوم بالسلع قيمته 400 مليون دولار مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية.