رئيس الصين يصل إلى المجر في ختام جولته بشرق أوروبا

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أشاد الرئيس الصيني شي جين بينج بالعلاقات مع شرق أوروبا، وذلك لدى وصوله إلى المحطة الأخيرة في جولة تهدف إلى تعزيز قدرات بكين كشريك تجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ووصل شي إلى المجر اليوم، عقب زيارة فرنسا وصربيا، في إطار أول جولة أوروبية له خلال خمس سنوات.

ومن المقرر أن يوقع شي مع حكومة أوربان، أكثر من 10 اتفاقات، تشمل مشروعات في مجالات السكك الحديدية والطرق والطاقة.

وتمر الحكومة المجرية بضائقة مالية، وتتطلع إلى ضمان تمويل بعض الاستثمارات.

ووصف الرئيس الصيني في مقالة افتتاحية نشرتها صحيفة "ماجيار نيمزيت" التابعة للحزب الحاكم في الصين العلاقات لقوية مع المنطقة بأنها خطوة نحو استقرار وتقدم على مستوى العالم.