مستشار الأمن القومي الأمريكي يطالب إسرائيل باستراتيجية سياسية في غزة

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دعا جاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن مرة أخرى الحكومة الإسرائيلية بربط عمليتها العسكرية في قطاع غزة باستراتيجية سياسية.

وجاء طلب البيت الأبيض يوم الأحد في أعقاب لقاء سوليفان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج في القدس.

ووفقا للبيت الأبيض، فإن الاستراتيجية المقترحة تهدف إلى ضمان هزيمة نهائية لحركة حماس الفلسطينية ، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين ومستقبل أفضل لقطاع غزة.

وكان سوليفان قد ألتقى في وقت سابق بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ولطالما حثت الولايات المتحدة إسرائيل على تقديم استراتيجية لإدارة القطاع الفلسطيني الساحلي كما حذرت بشكل متكرر من شن هجوم واسع النطاق على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر.

وكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس" في أعقاب الإجتماع أنهم ناقشوا بالتفصيل استمرار الحرب في غزة، وتحديدا في رفح، وتكثيف الجهود الإنسانية في قطاع غزة.

وذكر البيت الأبيض أن سوليفان اقترح أيضا سلسلة من الإجراءات لضمان وصول المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة المحاصر، وناقش خطوات لإنشاء ممرات ثابتة داخل القطاع الساحلي لضمان وصول المساعدات إلى جميع المدنيين المحتاجين.