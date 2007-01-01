بومبيو: الولايات المتحدة تلغي الإعفاءات من العقوبات على نورد ستريم 2 وترك ستريم

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستشدد نظام العقوبات ضد مشروعات الطاقة الروسية من خلال إلغاء الإعفاءات التي تم منحها لبعض الشركات المشاركة في خطوط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2" و"ترك ستريم".



وركزت الولايات المتحدة على محاولة إبطاء خط أنابيب "نورد ستريم2" الذي يصل إلى ألمانيا، ويعد هذا التحرك أحدث الخطوات، على الرغم من أنها لا تؤدي على الفور إلى عقوبات جديدة.



وقال بومبيو لصحفيين إن الشركات "التي تشارك في المشروع المستمر" ربما تواجه عقوبات بموجب قانون صدر عام 2017 يهدف إلى ردع روسيا، ويعرف باسم (قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات).



وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على مشروع "نورد ستريم2" في العام الماضي، استهدفت بشكل مباشر بناء خط الأنابيب الذي يمتد تحت الماء، وقالت إن خط الأنابيب سيزيد من اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي.



واستفادت بعض الشركات المشاركة في المشروعين من الإعفاءات ولم تتعرض لعقوبات.



ومن المقرر أن يضاعف خط "نوردستريم 2"، الذي يمتد عبر بحر البلطيق من غرب روسيا إل شمال ألمانيا، قدرة خط أنابيب نورد ستريم الذي يعمل بالفعل.



وينقل خط ترك ستريم الغاز من جنوب روسيا عبر بحر البلطيق إلى تركيا ومنها إلى أوروبا.