 كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 13.3 مليون شخص.. والوفيات 578 ألفا - بوابة الشروق
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كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز 13.3 مليون شخص.. والوفيات 578 ألفا

(د ب أ)
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 9:36 ص

أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 13.3 مليون حالة حتى صباح اليوم الأربعاء.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 13 مليونا و 323 ألف حالة.

كما أظهرت أن عدد المتعافين يقترب من 4ر7 مليون، فيما تجاوز عدد الوفيات 578 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وبيرو وتشيلي والمكسيك وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة وإيران وإسبانيا وباكستان وإيطاليا والسعودية وتركيا.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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