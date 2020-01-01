اعتقال 50 شخصا خلال مظاهرة مناهضة لنتنياهو

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اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 50 شخصا؛ للاشتباه فيهم بالإخلال بالنظام العام وإلقاء أغراض وزجاجات على أفراد الشرطة خلال مظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الليلة الماضية.

وقالت الشرطة، إن الموقوفين قاموا أيضا بإلحاق أضرار بالممتلكات خلال المظاهرة الليلية التي انتقلت من قبالة منزل رئيس الوزراء إلى وسط القدس.

وشارك الآلاف في المظاهرة وطالبوا نتنياهو بالاستقالة.

وجاءت المظاهرة بعد يوم واحد من قيام الشرطة بإزالة خيام اعتصام أقامها محتجون على الفساد ينظمون بصورة متكررة مظاهرات أمام مقر نتنياهو للاحتجاج على استمراره في منصبه رغم استمرار محاكمته في اتهامات بالفساد تشمل الاحتيال وخيانة الثقة والحصول على رشى.