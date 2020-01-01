قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن فيروس كورونا المستجد سيتحوّل بعد فترة إلى مرض موسمي مزمن مثل الأنفلونزا، مستشهدًا بأزمة فيروس أنفلونزا الخنازير الذي أصبح مرضًا موسميا.



وأضاف «تاج الدين» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية «الأولى»، مساء الثلاثاء، أن فيروس كورونا بشكل عام متواجد منذ فترة ولكن «كوفيد- 19» هو أحد الفصائل المستجدة منه، قائلًا إن ما سيجعل الأزمة تتغير جذريًا، هو أن يفقد الفيروس شدته، ويكوّن الجسم البشري مناعة ضده حتى يتحول إلى فيروس موسمي.



وتابع مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة ضاحكًا: «فيروس كورونا المستجد سينتهي وسيظهر بعد سنوات آخر جديد».



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 929 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، و73 حالة وفاة؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 83 ألفًا و930.



وأوضحت الوزارة أن عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفعت لتصبح 25 ألفًا و144.

