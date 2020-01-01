بومبيو يعتزم زيارة بريطانيا والدنمارك ويقول إن الصين تتصدر جدول مباحثاته

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إنه سيزور بريطانيا والدنمارك الأسبوع المقبل، بهدف مناقشة الصين.

وأوضح بومبيو في مؤتمر صحفي "سأغادر يوم الاثنين في رحلة سريعة إلى المملكة المتحدة والدنمارك، وأنا متأكد أن الحزب الشيوعي الصيني وتهديده لشعوب حرة في العالم سيحتل صدارة جدول أعمال المحادثات".

وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي بعد أيام من استبعاد بريطانيا لشركة هواوي الصينية العملاقة للتكنولوجيا من توسيع البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، مرجعة السبب إلى مخاوف أمنية والعقوبات الأمريكية المفروضة على الشركة.

وجاءت هذه الخطوة بمثابة انتصار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي كانت تضغط على الشركاء لاستبعاد هواوي من توسيع الشبكة لعدة أشهر، وسط مزاعم بأن الحكومة الصينية قد تخترق معدات الاتصالات الخاصة بها.

ووصف بومبيو قرار بريطانيا بأنه "جدير بالثناء".

من المقرر أن يلتقي بومبيو يوم الأربعاء مع رئيسة الوزراء الدنماركية ميت فريدريكسن ووزير الخارجية جيبي كوفود وممثلين عن منطقتي جرينلاند وجزر فارو، وفقا للحكومة الدنماركية.

وقال كوفود إن المناقشات ستشمل الأمن والتجارة وتأثير وباء فيروس كورونا على التعاون الدولي.