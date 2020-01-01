مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، فإن ارتداء الملابس يشكل عائقا كبيرا أمام الكثير من الأشخاص، مسببا حيرة كبيرة في اختيار أقمشة تخف من حدة الطقس الحار.

وفقا لموقع "جير باترول" الأمريكي، فإن هناك عدة نصائح لارتداء الملابس في الصيف.

• ارتد الأقمشة خفيفة الوزن والقابلة للتنفس

تميل الأقمشة الثقيلة إلى أن تكون منسوجة بكثافة أكبر، ولذا فإنها تحبس الحرارة وتعوق تدفق الهواء، وتؤدي إلى المزيد من التعرق.

لذلك، احرص على ارتداء الملابس المصنوعة من القطن الخفيف؛ لأنها تسمح بتدفق الهواء، وتميل الأقمشة المصنوعة من الكتان إلى أن تكون منسوجة بشكل فضفاض وبالتالي فهي قابلة للتنفس، كما أنها تجف بسرعة، مما يساعد على تبخر العرق باستمرار.

وعلى الرغم من أن الصوف يُنظر إليه عادةً على أنه مادة شتوية، إلا أنه يمكن استخدامه في الصيف أيضًا؛ حيث تحتوي الأقمشة الصوفية خفيفة الوزن على نسج مفتوح وإمكانية التهوية تساعد في التخلص من الرطوبة.

• التمسك بألوان فاتحة

كلما كانت ملابسك داكنة زاد امتصاصها وتحولها إلى حرارة، من ناحية أخرى تعكس الألوان الأخف وزنًا تلك الطاقة، ولذلك احرص على رتداء ملابس بيضاء لتبقى باردة.

كما وجد العلماء أن السماكة مهمة، لذلك يرتدي البدو ملابس سميكة لإخراجهم من حرارة الصحراء الحارقة؛ إذ ثبت أن القماش السميك يمتص أشعة الشمس على الجزء الخارجي من النسيج، بينما يبقى الجزء الداخلي أكثر برودة وينقل حرارة أقل إلى الجسم.

• ارتد الملابس الفضفاضة

الملابس الضيقة لا تسمح بتدفق الهواء مثل الملابس الفضفاضة التي تساعد في امتصاص العرق، مما يجعلها رطبة، كما أن الملابس الواسعة تتيح للهواء المرور فوق الجلد وتبخر المزيد من العرق، مما يؤدي إلى تبديد المزيد من الحرارة من جسمك.

• ارتداء القبعة

إذا كانت الشمس متوهجة فمن الأفضل ارتداء قبعة في يوم حار، لكن إذا كان غائما قد لا تفيدك القبعة كثيرًا، ومن الأفضل استخدام القبعة المصنوعة من القماش خفيف الوزن ذات اللون الفاتح.

• الملابس الأقصر أكثر تنفسًا ولكنها أكثر تعريضًا

على الرغم من أن الملابس المفتوحة هي الأفضل للتهوية من الملابس الثقيلة المغلقة، إلا أنها في النهاية لا تزال غير قابلة للتنفس مثل الشورتات أو القميص قصير الأكمام.

ولكن هناك تحذيرا بشأن ذلك، حيث تسمح الملابس القصيرة بتدفق الهواء بشكل أفضل وتطلق المزيد من حرارة الجسم الداخلية، ومع ذلك لا يزال بإمكان جسمك امتصاص الحرارة من خلال تعرضه لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

وعلى الرغم من أنه يمكنك تجنب حروق الشمس عن طريق وضع واقي الشمس على الأجزاء المشكوفة من جسدك، إلا أن العديد منها قد تجعلك تشعر بالسخونة؛ لأنه يغطي الجلد في طبقة ناعمة تسمح للعرق بالتشكل بشكل أكبر.

• كن خفيفًا على قدميك

الأحذية المصنوعة من المواد السميكة هي الأقل تنفسًا، ولذلك توفر الأحذية الرياضية القماشية خفيفة الوزن التهوية الجيدة.

وعليك أيضًا التأكد من حصولك على الجوارب المناسبة، كتجنب الجوارب الكثيفة والبحث عن أخرى تحتوي على ألياف اصطناعية أقل أو المصنوعة من الكتان؛ إذ تميل إلى امتصاص العرق بدلاً من التخلص منه.

وتعتبر الأحذية ذات الأصابع المفتوحة، مثل الصنادل خيارًا رائعًا؛ لأنها تسمح لتعرضها لمزيد من الهواء.