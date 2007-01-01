 احتجاز أكثر من 250 متظاهرا في بيلاروس بعد احتجاجهم على استبعاد مرشح المعارضة من الانتخابات الرئاسية - بوابة الشروق
الأربعاء 15 يوليه 2020 1:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

احتجاز أكثر من 250 متظاهرا في بيلاروس بعد احتجاجهم على استبعاد مرشح المعارضة من الانتخابات الرئاسية

ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروسيا
د ب أ
نشر في: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 12:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 15 يوليه 2020 - 12:07 م

احتجزت السلطات في بيلاروس، أكثر من 250 متظاهرا في المدن الكبرى، عقب منع أبرز منافس للرئيس ألكسندر لوكاشينكو من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل.

وقالت منظمة فياسنا "الربيع" الحقوقية في بيان إن المظاهرت وقعت في مدن مينسك وجوميل وبروزهاني وبريست وسوليجورسك ومدن أخرى، وتم احتجاز متظاهرين فيها جميعا.

ووقعت أغلبية حالات الاعتقال التي سجلتها المنظمة، وعددها أكثر من 200 شخص، في العاصمة مينسك.

وقد انتقد الاتحاد الأوروبي بقوة قرار اللجنة الانتخابية لبيلاروس باستبعاد مرشح المعارضة فيكتور باباريكو، قائلا إن "السلطات تخفق مجددا في ضمان منافسة سياسية جادة وتنافسية".

وقال منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: "الاستبعاد القسري للمرشحين يحد من احتمالية أن يعبر شعب بيلاروس عن إرادته، ويقوض بالفعل طبيعة الانتخابات التي تتميز بالنزاهة والديمقراطية".

ويسعى لوكاشينكو، الذي قاد بيلاروس خلال الربع قرن الماضي، لتولى فترة رئاسة سادسة في الانتخابات المقررة في التاسع من أغسطس المقبل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك