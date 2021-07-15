منتخب أمريكا للسيدات يخسر أمام نجمات دوري كرة السلة الأمريكي

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تمكن فريق نجمات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفات من الفوز على المنتخب الأمريكي للسيدات 93 / 85 خلال مهرجان مباراة "كل النجوم" فجر اليوم الخميس.

وأقيم مهرجان مباراة "كل النجوم" بشكله الجديد، حيث التقى فريق نجوم الدوري مع المنتخب الأمريكي للسيدات في ميشيلوب ألترا أرينا بمنتجع وكازينو ماندالاي باي في لاس فيجاس.

وحصلت أريك أوجونبال لاعبة فريق دالاس وينجز على لقب أفضل لاعبة بعدما سجلت 26 نقطة. وأضافت كل من جونكيل جونز 18 نقطة وكورتني ويليامز 15 نقطة.

وسجلت بريتني جرينر 17 نقطة لمنتخب أمريكا وأضافت بريانا ستيوارت 15 نقطة وأضافت سيلفيا فوليس 12 نقطة.