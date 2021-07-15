هجوم إلكتروني يستهدف مواقع الهيئات الحكومية بجزيرة القرم

أكد مستشار رئيس جمهورية القرم للمعلوماتية، أوليغ كريوتشكوف، اليوم الخميس، أن المواقع الإلكترونية لسلطات القرم تعرضت لهجوم إلكتروني واسع وأنه ستتم استعادة عملها في القريب العاجل.



وقال كريوتشكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم": "إنه تم تنفيذ هجوم واسع النطاق استهدف عددا من المواقع الإلكترونية للهيئات الحكومية في شبه جزيرة القرم، وفي غضون ساعة، سيتم استعادة عمل جميع الموارد".



وأضاف: "أن السلطات المختصة تحقق في مصدر الهجوم الإلكتروني".. وتابع: "في الوقت الحالي، المواقع الإلكترونية لرئيس الجمهورية وحكومة القرم والوزارات الإقليمية لا تعمل".