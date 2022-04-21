الدفاع الروسية: القضاء على حوالي 200 من القوميين والأجانب في أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قضت على ما يصل إلى 200 فرد من كتيبة "كراكن" للقوميين الأوكرانيين، بينهم 50 أجنبيا في خاركوف بشمال شرق أوكرانيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف - في إحاطة صحفية، اليوم الجمعة - "نتيجة ضربات عالية الدقة استهدفت نقاط تمركز مؤقتة للواء المدفعية 40 وتنظيم "كراكن" القومي في مدينة خاركوف، تمت تصفية نحو 200 قومي، من بينهم حوالي 50 من المرتزقة الأجانب، إضافة إلى تدمير 19 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية".

وأضاف "أن القوات الروسية قضت أيضا بضربات دقيقة على ما يصل إلى 300 قومي من تنظيم "القطاع الأيمن" وما يصل إلى 30 قطعة من المعدات العسكرية في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، منوها بتدمير القوات الجوية الروسية خلال يوم واحد 5 مواقع قيادة ومراكز اتصال، بما فيها تلك التابعة للواء 10 هجوم جوي واللواء 1 دبابات في الجيش الأوكراني.

وتابع كوناشينكوف "لقد أسقطت المقاتلات الروسية طائرتين أوكرانيتين من طراز "ميج - 29" في أجواء دونيتسك خلال يوم واحد، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية طائرتين من طراز "سو-25" في ميكولايف، وتسع طائرات بدون طيار في خاركوف وخيرسون وجمهورية لوجانسك"، لافتا أيضا إلى تدمير فصيلتين من راجمات صواريخ أوكرانية وفصيلتين من مدافع هاوتزر من طراز "جياتسينت-بي" في مواقع إطلاق النار في دونيتسك.

وعلق كوناشينكوف على استهداف مبنى نادي الضباط في مدينة فينيتسا بصواريخ عالية الدقة من طراز "كاليبر" أطلقت من البحر أمس الخميس، موضحا أنه في لحظة الضربة، عُقد في هذا المرفق العسكري اجتماع بين قيادة القوات الجوية الأوكرانية وممثلي موردي الأسلحة الأجانب بشأن نقل الدفعة التالية من الطائرات والأسلحة إلى القوات المسلحة الأوكرانية، وتنظيم إصلاح طائرات حربية أوكرانية.

وأكد أنه نتيجة الضربة، تم القضاء على المشاركين في الاجتماع.