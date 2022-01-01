 الدنماركي بيدرسن يفوز بالمرحلة 13 من سباق فرنسا للدراجات  - بوابة الشروق
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الدنماركي بيدرسن يفوز بالمرحلة 13 من سباق فرنسا للدراجات 

د ب أ
نشر في: الجمعة 15 يوليه 2022 - 8:32 م | آخر تحديث: الجمعة 15 يوليه 2022 - 8:32 م

نجح الدنماركي مادس بيدرسن في الفوز بالمرحلة 13 من سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس)، لينتزع القميص الأصفر من مواطنه جوناس فينجارد والسلوفيني تادي بوجار.

وبعد أن حرم من الفوز في بلده الدنمارك في المراحل الثلاث الأولى من المنافسات، قدم بيدرسن أداء جيدا ونجح في إنهاء انتظاره للفوز في مرحلة "جراند تور"، كما نجح في تحقيق ذلك ببراعة.

وقال الدراج البالغ من العمر 26 عاما: "إنه أمر لا يصدق أن تفوز أخيرا، كنت أعلم أنني أؤدي بشكل جيد وقد أضعت العديد من الفرص في الاسبوع الأول".

وأضاف: "في آخر أسبوعين من ذلك السباق لم يكن هناك  العديد من الفرص لمتسابق مثلي".

وتابع بيدرسن: "لذلك فإن استغلال الفرصة اليوم وتحقيق الفوز كان شيئا رائعا للغاية، ليس فقط بالنسبة لي ولكن لفريقي بالكامل".


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