غياب السعيد وعودة المثلوثي لقائمة الزمالك أمام المحلة

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أعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها مساء غدا السبت في الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز باستاد المحلة.

القائمة شهدت عودة محمود علاء وحازم إمام وحمزة المثلوثي بعد غيابهم الفترة الماضية للإصابة، بينما يغيب عمر السعيد عن القائمة.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد نديم.

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد طارق - حسام عبدالمجيد - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: إمام عاشور - إسلام جابر - يوسف إبراهيم " اوباما " - محمد اوناجم - محمود عبدالرازق "شيكابالا " - أيمن حفني - أحمد سيد "زيزو"- أشرف بن شرقي.

خط الهجوم: سيف الجزيري - سيد عبدالله" نيمار".