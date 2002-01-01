حارس مرمي الجزائر لليد: مصر استحقت الفوز بجدارة والتأهل للمونديال هدفنا

أكد خليفة الغضبان حارس مرمي منتخب الجزائر لكرة اليد ان منتخب مصر استحق الفوز في مباراة ربع نهائي كأس الأمم الافريقية المقامة في مصر خلال الفترة من 11 الي 18 يوليو الجاري على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية في مدينة السادس من أكتوبر .

واضاف الغضبان خلال المؤتمر الصحفي أن منتخب مصر كان قوي للغاية حيث يعد من اقوي الفرق ونجحوا في تقديم اداء جيد ساعدهم علي حسم المباراة لصالحهم بفارق كبير من النقاط.

وأوضح الغضبان أن لاعبي منتخب الجزائر سيصبون تركيزهم علي مباراة الكونغو المقبلة والاستعداد نفسيا لها أجل الفوز بالمباراة وتحقيق حلم الصعود للمونديال.

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد فى تحقيق الفوز على نظيره الجزائرى بنتيجة 34/19 فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر، وذلك على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر ، ليتأهل إلى مواجهة تونس فى نصف النهائى و يضمن بطاقة التأهل لبطولة العالم المقبلة .

ويلتقى منتخب الفراعنة غدا مع تونس فى نصف نهائى البطولة على نفس الصالة .

ووصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر مُحققاً العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات ، ونجح منتخب مصر فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة 36/21 فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث أن مجموعة الفراعنة بالدور الأول ضمت 3 منتخبات فقط .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.